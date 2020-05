Crotone, Vrenna: "Vogliamo ripartire, ma in sicurezza. Protocollo? Va rivisto in alcuni punti"

Il presidente del Crotone Gianni Vrenna non si sbilancia troppo sulla possibile ripartenza della Serie B decisa dal Consiglio Federale: “Non c’è poi molto da dire, o comunque niente di diverso rispetto a quanto affermato nei giorni scorsi. La posizione del Crotone è chiara ed è sempre la stessa, noi vogliamo ripartire, ma vogliamo farlo in sicurezza, vogliamo che ci siano le condizioni ideali per farlo. Non vogliamo mandare i nostri tesserati allo sbando. - spiega Vrenna al Corriere dello Sport - Al momento restiamo in attesa delle nuove direttive e poi valuteremo il da farsi. Il mio pensiero è sempre lo stesso, penso che alcuni aspetti andrebbero rivisti perché la situazione non è semplice. Tutti i club di serie B vogliono tornare a giocare ma, ripeto, vogliono farlo in sicurezza”.