Tra i maggiori trascinatori di questa Entella, c'è sicuramente l'attaccante Giuseppe De Luca, che dalle colonne dell'edizione Levante de Il Secolo XIX, ha fatto il punto della situazione. Personale e di squadra: "Il mio centro di 12 centri a Varese è davvero datato. Sarebbe ora di farlo cadere e dare una rinfrescata. Ho tutto il girone di ritorno a disposizione, voglio provarci e non ripetere quanto è successo due anni fa. Voglio scrivere un altro finale per me e per la squadra. Che Entella è questa? Come definizione, mi piace la parola fastidiosa. Una squadra che fa giocare male gli altri, che non molla e che lotta su ogni pallone".