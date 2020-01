Il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti ha commentato l'operato del direttore di gara dopo la sconfitta interna contro il Benevento: "L'arbitro forse ha fatto male? Per me non è un dubbio, è una certezza. Letizia andava espulso e Adorni no, non si rovinano le partite così! Il Cittadella ha fatto una buonissima partita, ma non ha portato a casa nulla - riporta Trivenetogoal.it -. Farci sentire? Devo ancora capire cosa vuol dire “farsi sentire”. C’è solo bisogno di cose corrette. Bisogna dare regolarità e correttezza a quello che si vede in campo, il Benevento non è stato aiutato ma gli errori dell’arbitro sono sotto agli occhi di tutti. Tanto domani nessuno si ricorderà più di tutto questo