Dg Entella sulla riapertura del "Comunale": "La squadra ha bisogno della propria gente"

Dopo sette mesi, l'ultima volta fu il 22 febbraio, riapre il "Comunale" di Chiavari: l'Entella potrà così riabbracciare i propri tifosi, o almeno parte di essi, poiché il numero di presenze sarà ridotto, in pieno rispetto del nuovo Dpcm. Non potranno esser superati gli 830 presenti, il 15% della capienza dello stadio, ma questo è già un passo avanti, come ha dichiarato, nell'edizione odierna de Il Secolo XIX - ed Levante, il Dg biancoceleste Matteo Matteazzi: "E' un momento sicuramente importante a livello simbolico, avevamo cercato di far riaprire il Comunale già per la partita con la Reggiana, ma non c'eravamo riusciti. Il nuovo decreto è chiaro e ci apre questa opportunità che ci rende felici, perché il calcio è dei tifosi e abbiamo bisogno della nostra gente per affrontare questa battaglia. Il rapporto è quindici spettatori presenti su cento sedute, compresa la gradinata nord che con il divieto di trasferta è a beneficio dei nostri tifosi. Abbiamo lavorato, e stiamo continuando a farlo, per garantire le distanze e per rispettare alla lettera il protocollo sanitario preservando la sicurezza di tutti. E' un'opportunità per poter tornare a popolare lo stadio e per vivere il calcio dal vivo che è sicuramente mancato a tanti ed è tutt'altra cosa rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi mesi. Invito tutti al Comunale domani, sarà bello rivedere finalmente il pubblico allo stadio. La squadra ha bisogno dell'affetto e del sostegno della propria gente dopo tanti mesi vissuti nel silenzio e nel deserto".