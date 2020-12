DG Entella: "Tutti in ritiro, sarà obbligatorio cambiare atteggiamento"

Matteo Matteazzi, Direttore Generale della Virtus Entella, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa 5-0 contro il Monza: "Da domani (oggi, ndr) andremo tutti in ritiro almeno fino alla partita contro il Pordenone. La gestione delle palle inattive sta diventando un problema, ma ce n'è uno più grande: dobbiamo trovare il modo di giocare le partite fino in fondo e avere la dignità di combattere fino alla fine. Oggi questo non è successo e non è tollerabile, non parliamo di classifica o risultati ma partiamo da questo. Nel finale delle partite è come se ci fosse un crollo nervoso che non ci permette di giocare come si dovrebbe. Abbiamo l'obbligo di cambiare atteggiamento, non è possibile che non ci sia mai lucidità quando le sfide prendono una piega negativa".