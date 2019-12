Dg Pisa: "Asencio? Vedremo. Ma D'Angelo non ha rovinato nessuno"

Intervenuto ai microfoni dell’emittente pisana Punto Radio, il Dg del Pisa Giovanni Corrado ha fatto il punto della situazione circa il mercato, ormai alle porte: “Il campionato è molto equilibrato, prima abbiamo due partite e poi penseremo al resto, anche se ovviamente il gruppo presenta defezioni importanti, dovute a svariati infortuni, che dovranno essere compensate”.

E probabilmente sarà da compensare anche l’uscita di Raul Asencio: “Vedremo il da farsi. Con noi ha un contratto fino a giugno, ma se non si trova bene è libero di cercare altre soluzioni dove gli auguro possa trovarsi meglio. Mi dispiace solo leggere certi articoli fatti su commissione, dove non si fa cronaca, ma del resto farla senza mai essere presenti agli allenamenti o alle partite è difficile. Dicono che mister D’Angelo abbia rovinato l’investimento che la società ha fatto sul giocatore, ma non è assolutamente così, perché il tecnico è capace, e noi condividiamo tutto ciò che ha fatto e che ha detto: danni non ne ha fatti, e mai li farà. Semplicemente, con Asencio ci abbiamo provato, ma non è scoccata la scintilla. Ripeto: prima di farsele raccontare, le cose occorre verificarle di persona”.