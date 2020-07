Di Carlo: "Vorrei che il mio Vicenza fosse la squadra guastafeste della Serie B"

vedi letture

"Vorrei che il Vicenza fosse la squadra guastafeste della B. Quella scorbutica da affrontare. Chi gioca contro di noi in casa o fuori dovrà sudare le famose sette camice per portare a casa un pareggio": questo il sogno di mister Domenico Di Carlo, che ha parlato a Radio Vicenza dopo la promozione del suo Vicenza in B.

Il tecnico, come riferisce il Corriere del Veneto - edizione Vicenza e Rovigo, ha poi proseguito: "Quest’anno sarà un mercato un po’ particolare perché A e B stanno giocando e quindi noi, come Monza e Reggina (le altre neopromosse, ndr) dovremo aspettare. Ci adegueremo. L’aspetto importante è che gran parte della squadra che ha vinto l’anno scorso è stata riconfermata. Poi è normale che se qualcuno in scadenza magari non dovesse rinnovare, aggiungeremo qualche pedina. Il gruppo comunque è già pronto, li dovremo affiancare con giocatori validi per fare un buon campionato. La A? Va conquistata con il lavoro, non con le parole".