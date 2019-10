Di Chiara: "Non guardiamo all'avversario, pensiamo solo al Perugia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle colonne del Corriere dello Sport è il difensore del Perugia Gianluca Di Chiara a raccontarsi, facendo anche un importante excursus sull'attuale torneo di Serie B: "Sono tre partite contro squadre forti, appuntamenti che si annunciano duri, ma il campionato è ancora lungo... Dopo Benevento penseremo alle altre avversarie. Una per volta. Noi non guardiamo all'avversario di turno, pensiamo solo al Perugia. A fare sempre di più, sempre meglio. La gente qui è calorosa, ma non opprimente: ti saluta, lancia una battuta, ti regala entusiasmo. Io mi sento come a casa mia, anche sulla scorta dell'esperienza, entusiasmante e proficua, di due anni fa. Il campionato? Lo stiamo vivendo molto bene. La posizione di classifica è buona e noi speriamo di migliorarla, con il lavoro e con l'impegno, sempre di più, seguendo le indicazioni e i consigli di mister Oddo. Sappiamo, comunque, che tutte le squadre sono competitive e che in un torneo come questo si incontrano centomila difficoltà... Noi proviamo a pensare positivo. E cerchiamo di giocare ogni partita per vincerla".