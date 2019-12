Di Cintio sul caso Petroni: "A ora nessuna prova di violazione norme"

© foto di Federico De Luca

Recente indagine della Procura Federale su Fabio Petroni, ora nel CdA del Trapani, ma nello scorso campionato anche alla Juve Stabia: argomento di discussione, appunto, il ruolo dell'ex presidente del Pisa nei due club, con le multiproprietà non ammesse all’interno di uno stesso campionato professionistico. I microfoni di pianetaserieb.it, hanno contattato Cesare Di Cintio, avvocato ed esperto in diritto sportivo: "Al momento è prematuro emettere giudizi perché a oggi la Procura Federale ha notificato solamente la comunicazione della conclusione delle indagini e non è possibile sostenere che vi sia la prova concreta che le norme siano state violate. Da questo punto di vista, sarà la Giustizia Sportiva che dovrà esprimersi sul punto posto che soltanto all’esito del procedimento sarà possibile effettuare una valutazione più dettagliata che tenga conto non solo delle risultanze della Procura ma anche della difesa che verrà espletata [...] Le norme federali sul punto sono chiare: l’art. 16 bis delle NOIF infatti prevede anzitutto che l’avvio del procedimento disciplinare comporta per i clubs la sospensione dei contributi federali, che saranno revocati in caso di pronuncia definitiva. Ma non solo. Permanendo l’inosservanza del divieto di cui trattasi, le società oggetto di controllo non saranno ammesse al Campionato di competenza decadendo dai contributi federali”.