Dionisi si presenta: "Voglio dimostrare di essere all'altezza del Venezia"

© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

Giornata di presentazione ufficiale a Venezia di Alessio Dionisi quale nuovo tecnico del club lagunare. Queste le parole riportate da TrivenetoGoal.it: “Sono estremamente orgoglioso e felice di essere qui. Per me è un punto di arrivo e un punto di partenza allo stesso tempo. Vedremo cosa riusciremo a fare. Ci sono stati tanti apprezzamenti in questo periodo e non è stato facile lasciare l’Imolese. In cinque anni dall’Olginatese al Venezia, la Serie B ufficialmente non ce l’abbiamo ancora ma siamo qui. Il merito della cavalcata con l’Imolese è dei ragazzi, non ci sono modelli esportabili, ma non sono qui per fare l’Imolese due. Sono partito dall’Olginatese e di dimostrare di essere all’altezza di questa società. Cercheremo di non speculare sul risultato, il nostro obiettivo, ho un’idea che porto avanti, ma non credo che nel calcio ci siano scienziati e io non lo sono. Potete immaginare voi può quali sono le fonti. Tatticamente l’idea è quella di ripartire dal 4-3-1-2, poi vedremo cosa verrà fatto a campionato o a partita in corso”