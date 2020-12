Domani Reggina-Reggiana, Baroni: "Dobbiamo trovare equilibrio". I convocati: sei gli assenti

Sarà la sfida fra Reggina e Reggiana ad aprire domani la 15a giornata di campionato. Il tecnico della formazione calabrese Marco Baroni ha parlato ai canali ufficiali del club: "In B tutte le partite sono difficili, ma nessuna è impossibile. Serve grande rispetto dell'avversario, ma anche grande fiducia. I granata sono una squadra che pratica un calcio che conosce, c'è un progetto che va avanti, è una squadra che ha entusiasmo e corsa. I moduli? In questo momento abbiamo cambiato anche a causa della disponibilità dei calciatori. Ci sono tante assenti e quindi ci serve trovare un equilibrio per cercare di essere efficaci nella fase offensiva. L'attacco è certamente quello più in difficoltà, quando si potrà lavorare stabilmente con tutto l'organico allora attueremo un solo sistema di gioco. Punti persi nei secondi tempi? Le cose nel calcio non avvengono per caso. Ci sono tante componenti che sicuramente portano ad una flessione. E' un campionato ad ostacoli per tante ragioni, di certo dobbiamo porre rimedio a questo dettaglio dei secondi tempi. I cinque cambi poi, per chi può attuarli, possono davvero cambiare il volto della squadra. Rivas? Sto cercando di metterlo in un ruolo che può interpretare, va sfruttato in una certa maniera. Sta facendo un determinato ruolo a causa delle assenze, può farlo ancora meglio, ma può ovviamente giocare sia a destra che a sinistra".

Questi invece i convocati. Sono sei gli assenti per il tecnico amaranto: Charpentier, Denis, Faty, Lafferty, Menez, Rossi.

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Folorusho, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Vasic.