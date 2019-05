Superato lo Spezia per il Cittadella adesso è il momento di affrontare le semifinali playoff. Di questo il ds dei veneti Stefano Marchetti ha parlato dalle colonne de Il Mattino di Padova: "Siamo riusciti a far cambiare idea a tanti. Ci hanno sempre percepito come una piccola realtà e abbiamo faticato molto per guadagnarci il giusto credito, dovendo sempre dimostrare qualcosa più degli altri. Oggi a livello nazionale siamo riusciti a conquistarci rispetto e considerazione: nessuno ci sottovaluta più, né la squadra né la società".

Da Il Gazzettino arrivano altre dichiarazioni del dirigente veneto, questa volta sulla doppia sfida col Benevento: "Sono favoriti sotto tanti aspetti: sarà più riposato di noi, giocherà il ritorno in casa propria, avrà due risultati su tre a disposizione. Tutto ciò però non ci fa paura, il Cittadella affronterà le due gare dando il massimo, e io dico sempre che il massimo del Cittadella non sai mai fin dove potrà arrivare"