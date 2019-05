Ds Cittadella: "Retrocessione Palermo? Siamo per il rispetto delle regole"

Ospite delle colonne del Corriere del Veneto il ds del Cittadella Stefano Marchetti ha commentato la retrocessione del Palermo sancita dal TFN nella giornata di ieri: "Prendiamo atto di quanto ha deciso il Tribunale federale nazionale. Non sta a noi esprimere giudizi, ma agli organi competenti. Lo avevo dichiarato anche prima dell’udienza: noi siamo per il rispetto delle regole, ma non sta a noi commentare le sentenze. Noi pensiamo solo ai nostri playoff, un risultato straordinario".