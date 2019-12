Ds Frosinone: "Rinnovi Gori e Paganini? Conta anche la loro volontà"

© foto di Federico De Luca

Come riferisce tuttofrosinone.com, a Bmovie, è intervenuto il Ds del Frosinone Alessandro Frara, che ha parlato delle questioni legate ai rinnovi dei centrocampisti Luca Paganini e Mirko Gori: "Noi ci auguriamo che Gori e Paganini rinnovino perché sono due ragazzi cresciuti nel settore giovanile del Frosinone e incarnano il senso d'appartenza a questa maglia, Gori in particolare perché è proprio di qui e quindi ha grande attaccamento alla maglia. Non siamo certamente degli stolti e la volontà da parte della società di rinnovare c'è, ma conta anche la volontà dei calciatori. Vedremo di cercare di arrivare ad un punto d'incontro, poi se non sarà possibile quel che posso dire è che noi già un po' ci siamo mossi e comunque cercheremo di arrivare a una soluzione che accontenti tutti. Se non sarà possibile ognuno andrà per la propria strada".