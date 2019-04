© foto di Marco Lezzi

Già da alcune settimane le voci di mercato si sono fatte sentire attorno al nome di Fabio Liverani, tecnico del Lecce. A fare il punto della situazione ci ha pensato Mauro Meluso, ds dei salentini, dalle colonne di TuttoB.com: "Ci auguriamo che rimanga con noi sia in Serie B che in Serie A, perché è un allenatore che ci ha dato tantissimo aiutandoci nella crescita, per noi è un valore aggiunto. Le indiscrezioni è normale che escano, per noi è motivo di orgoglio sapere che squadre importanti lo seguono. Posso assicurare però, conoscendolo bene, che queste sirene di mercato non lo distoglieranno da quello che è l'obiettivo. Liverani è una persona che vive il calcio con un grandissimo trasporto in ogni momento, questa è la chiave del suo successo che spero sia duraturo. Se la squadra sta viaggiando così bene è merito della sua applicazione nel lavoro quotidiano".