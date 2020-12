Ds Monza: "Balotelli? Galliani ha chiarito che non ci sono spiragli. In Serie B serve il VAR"

Sulle frequenze di Radio Sportiva, quando il recupero della gara contro il Vicenza si avvicina, è intervenuto il Ds del Monza Filippo Antonelli Agomeri: "Ci sono tante ambizioni, c’è voglia di fare un campionato vincente, di continuare la nostra scalata per arrivare al’0obiettivo fissato dalla società, che è la Serie A. C’è concorrenza, ci sono squadre attrezzate ma noi cercheremo di farlo: in avvio forse siamo stati un po’ contratti, è anche vero che non giocavamo dal 22 febbraio scorso e abbiamo preso poi tanti giocatori nuovi, servivano partite e il giocare insieme per togliere il freno a mano. Boateng? E’ un giocatore straordinario che deve portare la sua esperienza per portare il Monza in A, può solo crescere perché è sempre il primo a dare segnali positivi, ha voglia e ha il giusto atteggiamento. Balotelli? Se Galliani ha detto che non si aprono porte, credo sia così”

E proprio sulla proprietà: “Lavorare con Galliani e Berlusconi è per me una grandissima opportunità, Galliani è un granissimo insegnamento nel quotidiano, spero di apprendere il più possibile. Non hanno solo la volontà di vincere, hanno anche tanta passione e questa a chi lavora con loro arriva”.

Si torna poi al campionato: “Il Lecce è partito molto forte, ha tenuto l’ossatura del gruppo dalla A aggiungendo innesti forti e di categoria, poi molto bene l’Empoli, una formazione che aveva fatto lo scorso anno investimenti importante, era prevedibile questa sua partenza, ma non dimentichiamo la SPAL, ha fatto poco nel mercato in uscita. Sorprese? Salernitana e Venezia”.

Conclude con il suo pensiero sulle possibili novità circa il format dei campionati: “E’ una situazione che verrà discussa in futuro, la revisione dei campionati dipende da quello che si vuole ottenere in futuro, ma è chiaro che non potrà accontentare tutti. E’ comunque presto per parlare di questo, ci saranno poi persone competenti atte a decidere. Ma il VAR lo aspettiamo”.