© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Angelo Fabiani, ds della Salernitana, ha parlato della questione playout dai microfoni di Radio Sportiva: "Tutta questa vicenda è paradossale. La Salernitana è parte lesa, perché non siamo coinvolti nelle vicende di Palermo o Foggia. Però ci rimettiamo alle direttive. Non è bello disputare i playout 20 giorni dopo la fine del campionato. Il risultato del campo aveva stabilito le gerarchie con Salernitana-Venezia. Ora si è in balìa degli eventi, con eventi ribaltati completamente. l momento dell'annullamento dei playout Venezia e Salernitana erano in vacanza. Il danno è subìto da entrambi, è stato emesso un verdetto e va rispettato. I calciatori dovrebbero rivolgersi all'AssoCalciatori. Lo sciopero? Non siamo riconosciuti da nessuna norma statale, non possiamo fare niente. Come società dobbiamo sottostare alle direttive, piaccia o non piaccia".