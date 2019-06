Ecatombe Venezia: a Salerno mancheranno ben 11 giocatori

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Il tecnico del Venezia Serse Cosmi dovrà arrovellarsi il cervello per riuscire a schierare una formazione competitiva nei play out di Serie B contro la Salernitana. E non solo per una condizione fisica che non può essere delle migliori – ma vale anche per i campani – dopo oltre 20 giorni dalla fine della stagione regolare. Il tecnico lagunare dovrà infatti fare a meno di metà squadra fra infortuni e convocazioni. Mazan è infatti partito per rispondere alla chiamata della Slovacchia, mentre Vrioni sarà impegnato con l’Albania Under 21. Gli italiani Zennaro e Segre invece sono stati chiamati dall’Under 19 e dalla nazionale universitaria.

Per quanto riguarda l’infermeria invece mancheranno Citro, Di Mariano, Besea e Garofalo a cui si dovrebbero aggiungere anche Bentivoglio e Zigoni non al meglio della condizione. A questi dulcis in fundo si aggiunge anche il difensore Domizzi squalificato per la gara d’andata.