Corriere di Brescia su Le Rondinelle: "C'è l'Ascoli. Parla Cellino: 'Riapriamo gli stadi'"

vedi letture

"C'è l'Ascoli. Parla Cellino: 'Riapriamo gli stadi'". Questo il titolo che il Corriere di Brescia dedica nel taglio alto della prima pagina in edicola questa mattina. Inizia la Serie B, ma con gli impianti deserti sicuramente non è la stessa cosa del passato. Il presidente de Le Rondinelle non ci sta e dice la sua in maniera chiara: "Si aprano almeno al 50%".