Emergenza Coronavirus. Ds Pro Vercelli: "Serve una Serie C semiprofessionistica"

vedi letture

Il direttore sportivo della Pro Vercelli Massimo Varini ha parlato ai microfoni di Tuttoc.com di come potrà proseguire la stagione dopo l'emergenza Coronavirus: “Oggi si legge che dovremo stare a casa fino al 13 aprile, ma se un giocatore prende il virus subentreranno delle problematiche e non possiamo permetterci di fare il tampone a tutti. Sarebbe già straordinario riprendere a giocare a porte chiuse, ma i tempi non può saperli nessuno e noi dobbiamo giocare 12 partite più play off e play out. - continua Varini – Fossi nella FIGC penserei a una riforma perché, dopo quello che è successo, non so quante società potranno riprendere con le attuali regole e costi. È impensabile che questa Serie C possa continuare così, serve una serie semiprofessionistica. Serve ragionare come fossimo in D, per abbassare i costi. Serve coraggio per fare le cose, una visione di insieme altrimenti è difficile andare da qualche parte".