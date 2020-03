Emergenza Coronavirus, il Benevento scende in campo con l'Ospedale Civile "G. Rummo"

Allenamenti fermi, si, ma non la solidarietà. Il Benevento, infatti, scende ancora in campo, ma stavolta non sul rettangolo verde, bensì a fianco dell'Ospedale Civile "G. Rummo": mister Filippo Inzaghi, con squadra e dirigenza, ha aderito alla campagna #DonaAncheTu, attraverso la quale è possibile raccogliere fondi per la struttura sanitaria citata.

"L'epidema di Covid-19, giorno dopo giorno, rischia di mettere sempre più in difficoltà il nostro Paese. I calciatori e lo staff tecnico giallorossi, consapevoli della gravità della situazione, scendono in campo a fianco dell'Ospedale Civile "G. Rummo" con una raccolta fondi alla quale partecipa anche la dirigenza del Benevento Calcio. Una partita importante che, se giocata tutti insieme, si può vincere, #DONAANCHETU", questa la nota del club. Sul sito ufficiale è poi possibile trovare tutte le modalità di donazione.