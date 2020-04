Empoli, Accardi: "Strutturati per ripartire. Test e tamponi? Aspettiamo indicazioni"

Come riferiscono i canali ufficiali del club, dalle colonne de Il Tirreno - ed. Empoli è intervenuto il Ds dell'Empoli Pietro Accardi: "È assolutamente necessario garantire la salute di tutti , quindi quella dei giocatori, ma anche di tutte le persone che ruotano attorno a una squadra e che sono indispensabili per andare avanti. I nodi da sciogliere sono ancora molti, in questo senso, ma per quanto possibile ci stiamo muovendo seguendo il protocollo della commissione medica. Dunque, nell’ipotesi di ripartire, dal ritiro alle visite per calciatori e staff. Intanto l’Empoli ha la fortuna di poter contare su una società che nel corso degli anni ha pensato non solo ai calciatori ma anche alle strutture. E così il centro sportivo di Monteboro, con Casa Azzurri, ci offre la possibilità di ospitare il ritiro con i nostri 25 giocatori, lo staff e quant’altro. Sanificare la struttura in precedenza, come del resto i locali del Castellani, non sarà un problema insormontabile. Ovviamente tutti dovranno prima sottoporsi ad una nuova visita d’idoneità e le condizioni di salutate dovranno essere poi monitorate ogni due o tre giorni. Se dovesse verificarsi un caso di positività al Covid-19, insomma, noi come le altre società dovremo essere nelle condizioni di isolarlo immediatamente. Test e tamponi? Su questo aspettiamo indicazioni più precise. Ma è chiaro che serviranno e dovremo attrezzarci anche in quel senso".