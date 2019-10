© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell'Empoli Nedim Bajrami ha commentato ai microfoni di Radio Lady il pareggio di Trapani: "Per noi è stato un match difficile, siamo dispiaciuti per non aver vinto - riporta empolichannel.it -. Comunque bisogna subito guardare avanti. Sono felice per il primo gol, ma avrei voluto vincere, ora però penso a migliorare nella prossima sfida. Adesso dobbiamo tornare alla vittoria e focalizzarci sulla gara con lo Spezia, molto importante".