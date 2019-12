Empoli, Balkovec: "Questa vittoria ci dà fiducia, ne avevamo bisogno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo sull'Ascoli, il difensore dell'Empoli Jure Balkovec ha parlato ai microfoni di Radio Lady: "Era importante vincere, se sei ogni giorno con la squadra vedi che lavora sempre forte - evidenzia empolichannel.it -. Non vincevamo da tempo e sono felice. Il mio gol? Ho guardato come era messo Leali e l'ho visto centrale, quindi ho deciso di andare forte su quel palo. Questa vittoria ci dà fiducia, ne avevamo bisogno, anche io ho sentito di dover prendere responsabilità così come i miei compagni. L'obiettivo è giocare come oggi, i tifosi vogliono che la squadra lotti e giochi col cuore. Sull’1-1 ci sono state tantissime occasioni, ma in difesa abbiamo fatto bene".