Empoli, Bandinelli: "Con l'Ascoli gara vitale: servono punti e sterzata"

© foto di Federico Gaetano

In casa Empoli, è il centrocampista Filippo Bandinelli a commentare il ko di Coppa Italia contro la Cremonese, risultato che ha acuito la crisi della formazione azzurra: “E’ un momento difficile, ci tenevamo ad avere una reazione dopo il brutto ko di Frosinone, abbiamo dato tutto lottando su ogni pallone ma c’è da lavorare ancora. Adesso testa all’Ascoli, che per noi diventa una gara importante, fondamentale: serve una scossa, una vittoria, un momento positivo di gruppo che ci permetta di portare a casa punti, che diano morale e ci facciano lavorare con più serenità. La negatività la sentiamo, ma ora guardiamo avanti, con i marchigiani ci teniamo a fare bene, soprattutto perché giochiamo davanti ai nostri tifosi: eravamo partiti benissimo, poi purtroppo ci ha colti questo momento complicato, ma dopo Frosinone ci siamo uniti ancora di più, abbiamo riflettuto tanto. Il campionato è equilibrato, solo il Benevento sta facendo un po’ a parte, quindi massima fiducia, andiamo avanti per la nostra strada”.