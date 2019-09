Empoli, Bucchi: "Serve compromesso fra quel che vogliamo e la realtà"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

L’allenatore dell’Empoli Cristian Bucchi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Pisa in programma nel turno infrasettimanale: “A inizio campionato bisogna sempre trovare un compromesso fra quello che si vuole e quella che è la realtà, non capita solo a noi. Finora abbiamo trovato squadre collaudatissime e le cose non sono sempre facili, ma dobbiamo essere bravi a cambiare anche tipo di gara e adattarci a giocare anche in un altro modo. Contro il Pisa sarà una gara importante, ma come le altre. Affrontiamo una squadra organizzata, che gioca a ritmi alti e per di più su un terreno infuocato. Turn over? Non mi piace molto questa parola, ma non perché non devono ruotare i giocatori, ma perché le scelte si fanno a prescindere dalla condizione fisica visto che al momento sono tutti in grado di giocare due gare ravvicinate. - continua Bucchi come riporta empolichannel.it - Mancuso sta meglio, il fastidio alla caviglia è passato, riesce a lavorare e potrebbe partire dall’inizio. Ricci e Bajrami li teniamo in considerazione e li abbiamo trattenuti perché hanno qualità. Quando sono entrati ci hanno dato quello spirito sbarazzino che devono avere”.