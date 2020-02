vedi letture

Empoli, Corsi: "La nostra è una corsa a ostacoli: non vogliamo più sbagliare nulla”

“Adesso serve la continuità. E il derby contro il Pisa sarà un banco di prova importante”: musica e parole di Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, che ha parlato dalle colonne del Corriere dello Sport.

Proseguendo poi: "Dopo il tris di vittorie a fila degli ultimi 10 giorni di settembre, in 15 partite siamo riusciti a portare a casa i 3 punti solo una volta. Abbiamo iniziato a invertire il trend, ma adesso servirà vivere quest’ultimo terzo di stagione da protagonisti. E tutto, inevitabilmente, passa dalla gara di domani, dove non dovremo sbagliare l’interpretazione, anche se Marino, da questo punto di vista, ha saputo essere fin da subito molto pragmatico. Cosa mi ha colpito di Marino? La grande serenità che è riuscito a trasmettere al gruppo, come una ventata. Il mercato ha rafforzato indubbiamente la rosa, che già aveva valori importanti, eppure si è respirato qualcosa di diverso in pochi istanti. Anche adesso siamo tutti concentrati a lavorare, le parole le abbiamo messe da parte, perché solo il campo, adesso, può dare il conforto necessario. La nostra è una corsa a ostacoli: non vogliamo più sbagliare nulla. [...] Mi sono assunto tutte le responsabilità perché addossare ad altri le colpe sarebbe un palliativo. Ho toccato con mano gli errori, perché solo così si può reagire e fare tesoro di quanto accaduto. Sono mortificato, ma al tempo stesso ringrazio i tanti tifosi che di fronte a questo mio sentimento hanno voluto incoraggiarmi ed esprimere la loro voglia di lottare insieme a me”.