Empoli, Dionisi: "Felice di tornare a Venezia. Un po' meno di affrontare una squadra così forte"

Il tecnico dell’Empoli Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa del ritorno a Venezia, piazza dove ha allenato nella passata stagione: “Sono felice di tornare in laguna, non posso dimenticare che se sono qui è per merito loro. La società mi ha dato tanto anche se negli ultimi tempi si erano un po' incrinati i rapporti, ma il tempo allieva le cose. Mi spiace non ci sia il pubblico anche se non mi avrebbero accolto bene, ma ripeto che sono felice di tornare anche se sono un po' meno contendo di affrontare un Venezia così forte. Sono ben allenati, hanno coraggio e creano molto, ci metteranno in difficoltà e dovremmo accettare di doverci difendere in alcune circostanze. Ma la sfida contro il Benevento ci ha dato consapevolezza nei nostri mezzi e tutti i ragazzi hanno mostrato cosa possono dare. - conclude Dionisi – Valeri come arbitro? È un bel segnale perché si tratta di un direttore di gara importante e il fatto di non avere il Var è allenante per loro. In campo dobbiamo cercare di aiutarli anche se io per primo non lo faccio. Ma dobbiamo tutti migliorare da questo punto di vista”.