Empoli, Dionisi: "Soddisfatto di quanto visto finora. Ma è solo un punto di partenza"

Alla seconda sgambata dell'anno, l'Empoli sbanca il campo del Parma e vince per 0-2 l'amichevole contro i ducali. Match che, a margine del confronto, è stato così commentato dal tecnico degli azzurri Alessio Dionisi: "Sono contento per i ragazzi, è un'iniezione di fiducia, non i può pretendere tutto e subito: ma la prova contro il Parma dà consapevolezze, anche se chiaramente dobbiamo pretendere di più, prendendo il positivo da tutto per mettere dentro sempre qualcosa in più. La prestazione è comunque positiva, il risultato poi aiuta, e tutti quelli che sono entrati mi hanno lasciato soddisfatto: lo spirito è quello giusto, vediamo di mantenerlo. Vedo tanta disponibilità da parte dei ragazzi, ma questa l'ho vista fin da principio, ora è fondamentale mettere nelle gambe minuti"

Moreo, La Mantia, Mancuso, questo il tridente offensivo schierato dal tecnico. Che ha commentato così la scelta: "E' stata una prova, sono stati tutti e tre bravi, quando si sono dovuti sacrificare lo hanno fatto, a dimostrazione di una buona condizione che si unisce alla qualità. Può essere un esperimento da ripetere, vedremo. Da martedì tanto riprenderemo gli allenamenti post ritiro, vedremo".

Conclude: "Fermarsi ora sarebbe folle, questo deve essere solo un punto di partenza".