© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da Empoli arrivano le prime dichiarazioni da calciatore azzurro di Liam Henderson, centrocampista scozzese arrivato nei giorni scorsi dall'Hellas Verona: “Ho avuto subito l’impressione di essere arrivato in una squadra forte – ha dichiarato il centrocampista scozzese -, dobbiamo cercare punti in ogni partita. Ho esordito in Italia proprio contro l’Empoli e conservo sempre un grande ricordo di quella squadra, tanto che quando il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto che c’era questa possibilità ho accettato subito. Che tipo di calciatore sono? Sono un giocatore di grande corsa, cerco di mettere tanta grinta sul terreno di gioco, un fattore che per me fa la differenza. L’Italia? Mi piace il calcio italiano, così come il paese: il clima è migliore che da noi, sono arrivato due anni fa e sono molto contento di essere qui”.