Empoli, l’anziano Mancuso decisivo: tripletta in meno di mezzora contro il Benevento

Sembra strano a dirsi, ma Leonardo Mancuso con i suoi 28 anni era oggi il giocatore più anziano a disposizione di mister Dionisi nella trasferta di Coppa Italia contro il Benevento. Il più anziano e anche il più decisivo visto che l’attaccante entrato dopo un’ora di gioco ha spaccato in due la gara segnando la tripletta che ha eliminato i sanniti e gli ha permesso di portare a casa il pallone del match.

Neanche il tempo di entrare in campo e alla prima palla toccata, da rapinatore d’area su un angolo, il numero 7 azzurro riporta avanti i suoi. Sei minuti dopo invece sfrutta un errore di Manfredini per la doppietta personale che diventa tripletta nel finale ancora sfruttando un errore della difesa giallorossa. Tre gol che fanno ben sperare anche in ottica campionato dove finora Mancuso ha segnato solo un gol in 5 gare lasciando l’incombenza realizzativa ai colleghi di reparto La Mantia e Moreo. Ma per puntare al ritorno in Serie A da qui in avanti serviranno anche i gol dell’anziano Mancuso.