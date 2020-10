Empoli, La Mantia: "Doppietta importante per la squadra, devo molto a questo club"

Le dichiarazioni di La Mantia dopo Empoli-Pisa 3-1.

L’attaccante dell’Empoli Andrea La Mantia, protagonista del 3-1 sul Pisa con una doppietta. Ha commentato il match ai microfoni di Dazn.

Con la tua doppietta potete festeggiare il centenario dell’Empoli e il primo posto in classifica.

“E’ stata una giornata bellissima, con una concatenazione di eventi come il centenario di questa società storica e la sfida contro il Pisa. Siamo contento di aver vinto onorando il meglio il giorno del centenario. Questa doppietta è importante innanzitutto per la squadra, ma anche per me perché mi dà una grande carica e fiducia. Sono contento di aver portato questi tre punti a casa, era importante continuare la nostra striscia positiva contro una squadra forte e ostica”.

Quando sei uscito hai esultato anche con i tifosi: ti dovevi togliere qualche peso?

“Quando sono arrivato qua l’anno scorso, non è andata come avrei voluto. Ho voglia di riscatto e sento di dover dare tanto alla società e ai miei compagni, che mi spronano sempre e hanno fiducia in me. Sono contento di ripagarli sul campo”.

Anche l’allenatore ti ha messo al centro dell’attacco: quanto è importante per te?

“Ci fa sentire tutti al centro del progetto, ogni giocatore cerca di dare il massimo. Questa è la cosa che ci fa rendere e che non dobbiamo perdere andando avanti”.

Stavi per essere sostituito, poi il mister ci ha ripensato e hai fatto una doppietta.

“Il bello del calcio è anche questo, ci sono delle scelte che ti vengono sul momento. E’ stato fortunato il mister, perché alla fine ho segnato due gol. Siamo contenti, perché vincere un derby è sempre bello: speriamo di continuare su questa strada”.