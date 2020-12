Empoli, La Mantia: "Ripreso una gran partita, mi piace il ruolo di leader"

Le parole di La Mantia dopo Chievo-Empoli 1-1.

L’attaccante dell’Empoli Andrea La Mantia ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio per 1-1 conquistato sul campo del Chievo.

Andrea, un pareggio importante. Cosa vi siete detti alla fine?

“Che abbiamo ripreso una gran partita, contro una squadra forte e organizzata. Siamo contenti di averla ripresa e abbiamo dato un’altra dimostrazione di spirito di squadra e di voglia di non arrenderci mai”.

Il tuo gol è stato il più facile degli ultimi tempi, ma forse uno die più pesanti.

“E’ stato molto bravo Mancuso a mettere una palla sopra il portiere, sono contento di essermi fatto trovare al posto giusto. Soprattutto, ma fa piacere aver contribuito a questo punto che ci dà continuità in un periodo con tante gare ravvicinate. In 3 partite abbiamo fatto 7 punti: un ottimo score”.

5 gol tu e 7 Mancuso questo tandem funziona.

“Stiamo dando tutti un grande contributo, a prescindere da chi gioca davanti. Tutti si sentono dentro il progetto e questo è grazie al mister”.

Pur avendo 29 anni, sei uno dei più esperti. Ti senti questa responsabilità di portare da Leader l’Empoli in alto?

“Mi auguro di poterlo essere, ma lo devono dire i compagni. Noi più esperti stiamo cercando insieme al mister di tirare fuori il massimo da questi ragazzi. Per ora, siamo contenti di come sta andando”.

Un punto che vi fa conservare il primo posto. L’Empoli può arrivare a fine 2020 in testa al campionato?

“Adesso la classifica conta poco, sappiamo che il girone di ritorno è un altro campionato. Noi vogliamo crescere e migliorarci sempre: se pensiamo da dove siamo partiti, abbiamo fatto grossi passi in avanti. Siamo una squadra giovane e con ampi margini di miglioramento: questa è una cosa ottima”.

Da qui a fine anno un vero tour de force: adesso arriva la Reggiana.

“Una squadra neopromossa con tanta voglia di affermarsi: sarà una partita difficile, come tutte in questo campionato. Vogliamo affrontarla al massimo come tutte le altre”.