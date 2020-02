Empoli, Marino: "Pordenone in crisi solo di risultati. Bisognerà curare i dettagli"

Il tecnico dell’Empoli Pasquale Marino intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Pordenone dicendo di non fidarsi del momento negativo dei neroverdi: “Non guardo a numeri e statistiche, dobbiamo pensare sopratutto a quello che facciamo in campo. Il Pordenone non ha fatto molti risultati positivi nelle ultime settimane, ma ha perso partite che non meritava di perdere, ha un organico importante e l’entusiasmo della matricola. Forse hanno pagato un po' di pressione, ma la loro è una crisi di risultati, non di gioco, e per avere la meglio bisognerà curare i dettagli. - continua Marino come riporta Empolichannel.it - Quanto a noi dobbiamo migliorare, col Perugia abbiamo fatto dei passi in avanti nel primo tempo, ma siamo tornati indietro nella ripresa. Dobbiamo curare la prestazione col lavoro e migliorare gli automatismi. La strada segnata è quella del primo tempo del Curi comunque. Mancuso e La Mantia assieme? Tutto è possibile, hanno caratteristiche che possono coesistere anche se da allenatore devo curare sempre l’equilibrio della squadra”.