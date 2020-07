Empoli, Marino: "Potevamo chiuderla prima. Frosinone squadra solida"

Pasquale Marino, allenatore dell'Empoli, si è così espresso al termine del match vinto per 2-0 contro il Frosinone grazie alla doppietta realizzata da Amato Ciciretti: "Questa vittoria prende valore perché abbiamo sofferto contro una squadra forte ed attrezzata, come noi, per andare in Serie A. Stiamo rincorrendo qualcosa a cui sembrava complicato pensare quando sono arrivato su questa panchina, sono contento del percorso fatto fino a questo momento. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto in uscita anche per merito degli avversari, non eravamo lucidi nel giro palla e c'è stato qualche errore di troppo: abbiamo subito qualche tiro, c'è stata apprensione anche se siamo riusciti comunque ad avere qualche chance oltre al gol di Ciciretti. Nella ripresa è andata meglio, probabilmente siamo sulla strada giusta".

"La difesa si sta comportando benissimo, in cinque partite abbiamo subito solo due gol: c'è stata crescita soprattutto nell'atteggiamento, abbiamo voglia di crescere. Serve ferocia agonistica, è importante portare in campo tutto quello che si ha a disposizione. Potevamo chiuderla prima, ma ricordiamoci che abbiamo sfidato una squadra solita difensivamente e molto in spinta sulle corsie esterne con Salvi e D'Elia: è stata una gara interpretata bene dal punto di vista tattico", ha proseguito il tecnico degli azzurri.

"Ho confermato la stessa formazione che aveva ben figurato a Venezia, ma nella gestione delle energie è chiaro che ad Ascoli valuteremo molti dettagli: le partite ravvicinate possono portare ad acciacchi fisici, sicuramente cambieremo qualcosa. Affronteremo una formazione in netta ripresa, ci aspettiamo una sfida difficilissima: sarà fondamentale farsi trovare pronti", ha concluso Marino focalizzandosi sul prossimo impegno dell'Empoli.