Empoli, Moreo: "Il gol mi dà fiducia, ci tenevo tanto"

Stefano Moreo, trequartista dell'Empoli, ha parlato nell'intervallo del match contro il Frosinone: "Sono contento per il gol. Ci tenevo a segnare, non trovavo continuità da un anno. Il ruolo di trequartista l'ho già fatto in passato, il mister mi sta facendo giocare qui e sto dando tutto me stesso":