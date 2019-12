Empoli, Muzzi: "In Coppa la squadra deve dimostrare che può stare qui"

Vigilia di gara in casa Empoli, con la squadra chiamata a fronteggiare la Cremonese nel IV turno eliminatorio di Coppa Italia 2019/20, nel tentativo di far dimenticare un minimo la brutta batosta subita sabato a Frosinone. A presentare il match, è mister Roberto Muzzi: "Dopo la prestazione di Frosinone non siamo felici, non ha fatto piacere neppure a noi, ma sapevo che qualche problema, un po' generale, c'era: i tifosi hanno avuto ragione a contestare, fossi stato anche io un tifoso avrei fatto la stessa cosa".

Prosegue poi: "Qua abbiamo giocatori importanti infortunati, stiamo recuperando e spero di recuperare il tutto, ma dobbiamo solo stare tutti uniti e lavorare, questo conta per arrivare alla fine di questo giro. Domani metterò in campo molti giovani, non posso rischiare chi sta male, ho trovato questa situazione e voglio uscirne quanto prima: siamo un po' sfortunati, ma chiunque scenderà in campo farà di tutto per passare il turno. Perché io voglio passare il turno. E ho comunque fiducia massima in tutti, ma domani devono dimostrarmi che possono stare qui".

E conclude: "Ho cambiato modulo per essere più compatti, ma ora non è questo l'importante, conta di più l'atteggiamento. La squadra deve giocare per vincere, al netto degli episodi che magari non ci stanno sorridendo: il gioco non mi interessa, guardo più alla voglia di combattere".