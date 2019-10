© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ampi meriti al Pordenone, perché in campo va anche l'avversario e spesso si vede, ma la sconfitta patita dall'Empoli alla “Dacia Arena” pesa parecchio in casa azzurra.

Una gara degli errori, a cominciare dal fallo di reazione di Bandinelli su Burrai, che al 2' rimedia il rosso lasciando la formazione di Bucchi in 10, praticamente per tutta la gara, fino al rigore sbagliato al 20' da Mancuso. 2-0 in favore dei ramarri il finale, che segna anche la fine dell'imbattibilità dell'Empoli in Serie B: considerando la passata stagione in Serie A, l''ultimo ko prima di sabato è da ricollocare all'11 novembre 2017, quando i toscani caddero 2-1 in casa della Pro Vercelli. Da li in poi, nessuna sconfitta in serie Cadetta. Ma i ramarri hanno spezzato l'incantesimo.