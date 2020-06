Empoli, nuova idea per la fascia mancina: si tratta di Parisi dell'Avellino

Secondo quanto riferito dai colleghi di Tuttoc.com l'Empoli avrebbe messo nel mirino il terzino sinistro Fabiano Parisi per la prossima stagione. Il classe 2000 è stato uno dei grandi protagonisti dell'Avellino in questa stagione, 27 presenze e 4 reti, e sembra pronto a fare il salto di qualità approdando in un club importante e noto per puntare sui giovani di valore come appunto quello toscano.