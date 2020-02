vedi letture

Empoli-Pisa, sale la febbre da derby: esaurito in 20 minuti il settore ospiti

Sale la febbre da derby in vista delle sfida di domenica sera fra Empoli e Pisa. Come riporta Tuttopisa.it infatti gli 800 biglietti a disposizione dei supporters neroazzurri sono terminati in meno di 20 minuti dalla loro messa in vendita. Il settore ospite dello Stadio Castellani sarà quindi tutto esaurito.