© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro dell'esterno offensivo Kevin Piscopo, classe '98, sembra essere lontano dall'Empoli dove ha collezionato appena quattro presenze in Serie B. Il club toscano infatti sarebbe pronto a cederlo in prestito in Serie C per farlo maturare ulteriormente in una categoria dove si è messo in mostra lo scorso anno. Secondo Tuttoc.com sull'attaccante ci sarebbero principalmente due club: la Carrarese, dove Piscopo ha giocato l'anno passato, e la Juventus U23. Entrambe le società avrebbero già effettuato un sondaggio con gli azzurri per il giocatore.