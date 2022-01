ufficiale SPAL, risolto il prestito di Piscopo con l'Empoli. L'attaccante passa al Renate

La SPAL ha annunciato sul proprio sito di aver risolto in maniera anticipata il prestito dell'attaccante Kevin Piscopo, classe '98, con l'Empoli. Il giocatore, che ha collezionato appena 27 minuti con gli estensi, scenderà di categoria e vestirà la maglia del Renate. Il club lombardo ha infatti comunicato sui propri canali ufficiali di aver prelevato il giocatore in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B.