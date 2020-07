Empoli, Romagnoli: "Non prendiamo l'Ascoli alla leggera. Cerchiamo di fare il massimo"

Il difensore dell’Empoli Simone Romagnoli è intervenuto oggi in conferenza stampa in vista della partita contro l’Ascoli: “Non dobbiamo prenderla alla leggera, questo rischio non c’è. L’aspetto insidioso sta nel fatto che sono partite ravvicinate. Siamo preparati e pronti, andiamo a affrontare la sfida come abbiamo fatto nelle ultime con determinazione“.

Sulla difesa dell’Empoli: “Abbiamo preso dei gol nella prima parte di stagione, ma vanno analizzati perché alcuni sono fortuiti e altri all’interno di partite con dinamiche differenti. Non c’è stato un cambio di modo di lavorare dopo il lockdown, dipende anche dal tipo di gara che giochiamo“.

Sul 2-0 col Frosinone: “Abbiamo fatto fatica a uscire dal basso, perché loro pressavano tanto e qualche errore tecnico nostro ci ha tolto fiducia. Ci siamo dati una sistemata intorno alla metà del primo tempo e siamo riusciti a fare bene”.

Sull’obiettivo nel finale di stagione: “Difficile parlarne, chi ci ha seguito tutto l’anno sa che abbiamo passato momenti difficili. Dopo un inizio sprint ci sono stati momenti strani, gli obiettivi potrebbero cambiare ogni mese. Ora cerchiamo di fare al meglio possibile tutte le prossime sfide”.