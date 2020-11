Empoli, Stulac: "Volevamo cominciare bene, ma un inizio così era forse inaspettato"

vedi letture

Ai microfoni di pianetaempoli.com, è intervenuto il centrocampista dell'Empoli Leo Stulac: "Volevamo iniziare bene, questo è chiaro, ma forse non pensavamo nemmeno noi di partire cosi. Siamo felici per questo nostro avvio, al di là della gara di Venezia, ma siamo soltanto all’inizio e dobbiamo ancora lavorate tanto. La stagione scorsa è stata molto particolare, ci sono state tante difficoltà durante il percorso, da parte di tutta la squadra e ovviamente anche per quanto mi riguarda. Non sono certo stato felice per come sia andata. Adesso sto bene, sono sereno, felice di essere qui. Il gruppo, come detto, è davvero un grande gruppo e anche il mister sta facendo un grande lavoro. La gara con il Venezia è già alle spalle, noi siamo positivi e ci stiamo già allenando alla grande per la prossima sfida. Dobbiamo guardare avanti e allenarci al massimo e sono sicuro che la prestazione sarà positiva. C’è voglia ma guardiamo gara per gara e senza pensare al passato".