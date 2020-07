Empoli, Veseli verso il ritorno in Toscana. Il Le Mans non lo riscatterà

Nel futuro del difensore Frederic Veseli ci sarà ancora l'Empoli. Il Le Mans, club in cui l'albanese si era trasferito a gennaio, infatti non farà valere l'opzione per il riscatto del classe '92 visto che questi ha collezionato appena 5 presenze prima dello stop del campionato causato dalla pandemia Coronavirus. Lo riferisce Pianetaempoli.it ricordando che Veseli ha ancora un anno di contratto coi toscani, ma che difficilmente resterà visti i rapporti non idilliaci con l'ambiente.