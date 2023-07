ufficiale Frederic Veseli lascia l'Italia. Ha firmato un biennale col Karagumruk

Frederic Veseli non è più un giocatore del Benevento. Il difensore centrale albanese (ma nato a Renens, in Svizzera) lascia l'Italia dopo sette stagioni, in cui ha vestito le maglie anche di Empoli e Salernitana (con in mezzo una parentesi in Francia, al Le Mans), e si trasferisce in Turchia: ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 con il Fatih Karagumruk.

Esperienza a Manchester

Classe 1992, Veseli ha cominciato la sua carriera nelle giovanili di alcuni club svizzeri ma il grande salto è arrivato 16 anni, quando è entrato nell'Academy del Manchester City. Dopo quattro stagioni è passato sull'altra sponda della città, prima del trasferimento all'Ipswich, che lo ha prestato a Bury e Port Vale. Poi una buona stagione a Lugano (2015-16) e l'arrivo nello Stivale: a Empoli è rimasto tre anni e mezzo, due a Salerno e uno a Benevento, collezionando 149 presenze tra Serie A e Serie B. Per lui anche 43 gettoni con la Nazionale albanese.