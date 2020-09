Empoli, Zurkowski: "Ho voluto proseguire questa avventura. Qui c'è tutto per fare bene"

Questa mattina in conferenza stampa il centrocampista Szymon Zurkowski ha parlato della sua seconda avventura con la maglia dell’Empoli: “Ero stato molto bene lo scorso anno, è stata un’esperienza importante e ho voluto proseguire questa avventura visto che mi sono trovato bene con tutto l’ambiente e i compagni. Questo è un grande club dove tutto è di alto livello e dove abbiamo tutto per fare bene. Dionisi? Ho iniziato a conoscerlo in questi giorni e l’impatto è stato positivo, mi sono subito trovato bene con la sua idea di calcio che ci propone in settimana e sono felice di lavorare con lui. - continua il polacco come riporta il sito dell’Empoli – La scorsa stagione era la mia prima in Italia e soprattutto lontano da casa, avevo bisogno di tempo per conoscere e ambientarmi. Non so se ci sarà qualcosa da scoprire, personalmente mi sento pronto per questa nuova annata, voglio allenarmi bene, aiutare la squadra e provare ad essere protagonista. Io devo solo continuare a lavorare per crescere e migliorare. E sono felicissimo di farlo qui”.