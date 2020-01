Entella, Boscaglia: "Non ci stavamo a fare brutte figure, grande reazione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Entella, Roberto Boscaglia, ha commentato con queste parole l'incredibile pareggio del Picchi contro il Livorno per 4-4: “Partita dai due volti: male nel primo tempo, eravamo troppo sfilacciati e loro ci hanno messo in difficoltà. Il loro rigore è arrivato con un fuorigioco di due metri, lo abbiamo rivisto bene. Sul 3-0 è stata dura, ma abbiamo reagito e abbiamo risistemato le cose in campo. La squadra a quel punto ha dato il massimo, ha fatto bene e abbiamo avuto il merito di non mollare mai. Ed è una cosa straordinaria riprendere una partita che al 94’ stavi perdendo. E’ semplice dire che abbiamo gli attributi, non ci stavamo a fare la brutta figura che stavamo facendo nel primo tempo e a perdere una partita dopo aver recuperato tre gol. Dobbiamo portare a casa l’atteggiamento che abbiamo avuto, siamo contenti per questo”.