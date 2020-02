Entella, Boscaglia: "Risultato negativo ma buona prestazione"

Intervenuto ai microfoni di Entellatube, il tecnico della Virtus Entella Roberto Boscaglia ha così commentato la sconfitta interna per 1-2 maturata nell'anticipo della 26ª giornata di Serie B giocato contro il Crotone: "Purtroppo anche stavolta otteniamo un risultato negativo dopo una buona prestazione. Abbiamo iniziato alla grande e abbiamo reagito prontamente dopo lo svantaggio. Siamo stati sempre in partita, correndo pochi rischi. A mio parere c'è anche un fallo da rigore clamoroso non fischiato a nostro favore. Negli ultimi 20' la stanchezza si è fatta sentire e loro sono venuti fuori grazie alla loro qualità. Il gol del 2-0 è stata una mazzata".

Quanto è stato difficile giocare a porte chiuse?

"Una situazione assurda, ci rimettiamo alle decisioni degli organi competenti ma se dobbiamo continuare in questo modo meglio non giocare. Penso che sia un danno enorme per tutti, non solo per l'Entella".

Trasferta di Trapani con gli uomini contati in difesa?

"Vediamo, sicuramente recupereremo qualcuno, non è questo il problema. Dobbiamo cercare di tornare a tutti i costi a fare punti. È il momento della stagione in cui se vinci due partite ti trovi a parlare di playoff, se ne perdi due ti ritrovi a guardarti le spalle dagli avversari indietro in classifica. Ora pensiamo a recuperare le energie e preparare la partita di Trapani al meglio".