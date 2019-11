Entella, Boscaglia: "Voglio una squadra arrabbiata e cinica in avanti"

Ospite dei microfoni del canale ufficiale della Virtus Entella, Roberto Boscaglia, tecnico dei Diavoli Neri, ha analizzato i temi del match di campionato in programma domani contro il Pordenone al 'Comunale' di Chiavari: "Loro sono partiti bene, hanno tanto entusiasmo. La squadra è competitiva e con un tecnico molto bravo. Domani sarà partita complicata come tutte quelle di Serie B, ma abbiamo la consapevolezza di essere forte e di poter portare a casa punti importanti. Siamo arrabbiati dopo le ultime due trasferte perché non hanno dato quello che avremmo meritato. Abbiamo giocato bene, siamo stati competitivi ma siamo stati puniti. Dovremo invertire questa tendenza ed essere bravi e cinici in avanti. Voglio una squadra aggressiva. La condizione fisica? La sosta arriva al momento giusto un po' per tutti perché permetterà di ritrovare la condizione migliore e di recuperare gli acciaccati"